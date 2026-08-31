Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Termina nesta segunda (31) prazo de adesão ao Desenrola Fies 2026

Governo federal estima que um milhão de estudantes sejam beneficiados

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O prazo para adesão ao programa Desenrola Fies 2026 termina nesta segunda-feira (31). A iniciativa visa a renegociação de dívidas do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • educacao
  • ensino-superior
  • fies
  • desenrola-brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.