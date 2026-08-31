Termina nesta segunda (31) prazo de adesão ao Desenrola Fies 2026

O prazo para adesão ao programa Desenrola Fies 2026 termina nesta segunda-feira (31). A iniciativa visa a renegociação de dívidas do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).



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