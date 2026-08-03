Encceja 2026: alunos que vão fazer o exame já podem consultar cartilha de redação

O Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos em 2026 terá sua prova realizada no dia 23 de agosto. Os candidatos já podem consultar a cartilha do participante, que detalha as competências avaliadas na produção textual e o método de correção da redação. Erik Anderson, especialista em legislação educacional, explica que o exame é voltado para pessoas acima dos 15 anos sem ensino fundamental completo ou maiores de 18 anos sem ensino médio.



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