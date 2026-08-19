Tambor com óleo explode em oficina e deixa um trabalhador ferido no interior do Ceará

Um trabalhador ficou ferido após a explosão de um tambor com óleo em uma oficina em Jaguaruana, no interior do Ceará , na última segunda-feira (17). O homem usava uma lixadeira no momento do acidente. A explosão teria sido causada por uma faísca que atingiu o recipiente que armazenava combustível. A vítima sofreu queimaduras e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para um hospital e não corre risco de morte.



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