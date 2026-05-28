Maristela Basso analisa decisão dos EUA sobre PCC e CV

A professora Maristela Basso, especialista em Direito Internacional da USP, comentou a dificuldade do governo brasileiro em reverter decisões tomadas pela Casa Branca. Ela destacou que as tentativas de diálogo não foram suficientes e que o foco deve ser na administração dos efeitos das ações americanas no território brasileiro. A professora também mencionou a possibilidade de intervenções físicas nos casos relacionados ao narcotráfico e a importância da escolha do Brasil entre cooperação ou resistência às iniciativas americanas. Além disso, ela abordou a coincidência temporal entre uma reunião do senador Flávio Bolsonaro com Donald Trump e a decisão dos EUA.