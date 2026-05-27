Homem é preso após atirar em atendente de mercado

Um homem entrou armado em um supermercado em Campo Grande (MS) e causou pânico ao disparar contra uma funcionária. Ele tentava trocar latas de cerveja e teria se irritado com a recusa. O suspeito alega que o tiro foi acidental.



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