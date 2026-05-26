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Regra que amplia fiscalização sobre saúde mental no trabalho entra em vigor

Brasil registrou ao menos 546 mil afastamentos por transtornos mentais em 2025

News das 19h|Do R7

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A partir desta terça (26), uma nova norma anunciada pelo Ministério do Trabalho em agosto de 2024 entrará em vigor. Entenda o que muda.

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