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EUA vão classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas

Departamento de Estado afirmou que facções orquestram 'ataques brutais'

News das 19h|Do R7

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A Casa Branca divulgou que o Comando Vermelho e o PCC serão classificados como organizações terroristas. Essa decisão permite aos Estados Unidos aplicar sanções financeiras mais amplas e congelar bens de indivíduos envolvidos com essas organizações. A legislação americana autoriza ações extraterritoriais contra suspeitos em outros países e pode resultar na colaboração entre os EUA e outras nações para combater essas entidades. O Brasil poderá enfrentar restrições à sua soberania devido a possíveis operações americanas em seu território. Veja a análise da professora Maristela Basso.

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