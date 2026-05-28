EUA vão classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas

A Casa Branca divulgou que o Comando Vermelho e o PCC serão classificados como organizações terroristas. Essa decisão permite aos Estados Unidos aplicar sanções financeiras mais amplas e congelar bens de indivíduos envolvidos com essas organizações. A legislação americana autoriza ações extraterritoriais contra suspeitos em outros países e pode resultar na colaboração entre os EUA e outras nações para combater essas entidades. O Brasil poderá enfrentar restrições à sua soberania devido a possíveis operações americanas em seu território. Veja a análise da professora Maristela Basso.



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