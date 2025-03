Brasileira acusa marido de sequestrar os filhos após viagem de férias à Síria

A advogada Sarah Bakkour teve a vida transformada após viajar com a família para a Síria , terra natal do marido, em 2024. Ao recusar a proposta do comerciante Kinan Bakur para viver no país, ela passou a enfrentar episódios de violência física e verbal.



Com a ajuda de parentes e amigos, Sarah conseguiu retornar ao Brasil, mas foi obrigada a deixar os filhos sob a guarda do pai , a quem acusa de sequestrá-los. Desde então, a mãe luta para reencontrar as crianças.



Para lidar com subtração de menores, o Brasil participa de um acordo de cooperação internacional, a Convenção de Haia . No entanto, o país sírio não faz parte do tratado. Sarah entrou com um processo para repatriação dos filhos, mas a Justiça brasileira entendeu que não é possível julgar o caso. O Itamaraty e a Embaixada da Síria no Brasil não se manifestaram.