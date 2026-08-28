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Alunos aprendem a planejar o trabalho rural

Projeto escolar alia educação financeira ao manejo e cultivo de hortaliças

Record News Rural|Do R7

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Uma escola de Governador Valadares, Minas Gerais, aposta no cultivo de hortaliças para ensinar educação financeira, organização e práticas sustentáveis aos estudantes.

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