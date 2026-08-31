Preços do limão seguem em alta com produtividade abaixo do esperado
Produtores apostaram nas floradas induzidas para impulsionar frutos nos pomares
Os preços do limão-taiti seguem em alta durante a entressafra devido à oferta reduzida dos frutos.
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