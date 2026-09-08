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Uso de tecnologia melhora produtividade no campo

Apesar do aumento da presença da tecnologia no agro, conectividade ainda é desafio

Record News Rural|Do R7

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A inteligência artificial tem impulsionado os ganhos de produtividade e a redução de custos no agronegócio brasileiro.

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