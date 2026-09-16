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Raça se adapta ao clima do Nordeste e mostra potencial

Criador investe no melhoramento do rebanho e coleciona títulos e premiações

Record News Rural|Do R7

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A criação de ovelhas da raça Dorper tem ganhado destaque no Piauí pelo investimento em genética, reprodução avançada e manejo especializado.

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