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Meliponicultor mantém criação com 15 espécies de abelhas

Organização dos insetos dentro da colônia chama a atenção pela proteção do território

Record News Rural|Do R7

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A criação de abelhas sem ferrão tem se destacado como uma alternativa de renda e preservação ambiental na região Nordeste.

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