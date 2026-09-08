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Número de pessoas empregadas no agronegócio recua

Pesquisa sobre primeiro trimestre foi realizada pelo Cepea em parceria com a CNA

Record News Rural|Do R7

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O agronegócio brasileiro empregou 27,79 milhões de pessoas no primeiro trimestre de 2026, o que representa uma pequena baixa de 1% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

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