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Entenda o que acontece após o bloqueio europeu a produtos de origem animal

Governo deve pedir urgência em relatório de missão da UE sobre carnes

Record News Rural|Do R7

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A interrupção das exportações brasileiras de carne bovina para a União Europeia gera preocupação na Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes).

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