Entenda o que acontece após o bloqueio europeu a produtos de origem animal

A interrupção das exportações brasileiras de carne bovina para a União Europeia gera preocupação na Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes).



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