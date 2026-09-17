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Preços do arroz em casca seguem firmes no Rio Grande do Sul

Cenário é atribuído à concorrência entre mercados interno e externo

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Os preços do arroz em casca seguem firmes no Rio Grande do Sul, impulsionados pela disputa entre os mercados interno e externo.

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