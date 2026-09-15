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Safra do tomate: mercado e clima definem o resultado para o produtor

Chuvas atrasaram o trabalho no campo e afetaram o desenvolvimento da lavoura

Record News Rural|Do R7

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O aumento da oferta de tomate em Minas Gerais tem pressionado os preços e impactado a rentabilidade dos produtores rurais.

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