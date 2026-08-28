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Bezerro apresenta valorização mais expressiva em 2026

Alta pode representar aumento do desembolso necessário para iniciar ciclo de recria

Record News Rural|Do R7

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A valorização dos bezerros no mercado brasileiro tem superado a do boi gordo ao longo de 2026, refletindo um mercado mais aquecido para a categoria.

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