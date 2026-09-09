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Disponibilidade restrita mantém cotações da mandioca em alta

Demanda pela fécula perdeu força nos últimos dias, mesmo com estoques em baixa

Record News Rural|Do R7

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Os preços da mandioca seguem em alta devido à oferta restrita e aos estoques baixos.

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