Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

CMN flexibiliza uso de recursos para renegociar dívidas rurais

Medida busca resolver dificuldade que vinha limitando a atuação das instituições financeiras

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O Conselho Monetário Nacional aprovou uma resolução que permite o uso mais amplo de recursos obrigatórios por bancos e cooperativas de crédito para refinanciamentos rurais, parte da Medida Provisória 1376. Destinada a produtores com dívidas atrasadas por crises climáticas e oscilações de mercado, ela requer comprovação de perdas acima de 30% em pelo menos duas safras de 2019 a 2025.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Dívidas
  • Nacional
  • crise-climatica
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.