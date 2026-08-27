CMN flexibiliza uso de recursos para renegociar dívidas rurais

O Conselho Monetário Nacional aprovou uma resolução que permite o uso mais amplo de recursos obrigatórios por bancos e cooperativas de crédito para refinanciamentos rurais, parte da Medida Provisória 1376. Destinada a produtores com dívidas atrasadas por crises climáticas e oscilações de mercado, ela requer comprovação de perdas acima de 30% em pelo menos duas safras de 2019 a 2025.



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