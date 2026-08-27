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Começa atividade sucroalcooleira da safra 2026/2027 em Pernambuco

Usina deve gerar mais de 4.000 empregos diretos e indiretos; foco é na produção de álcool

Record News Rural|Do R7

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A usina Coaf iniciou a safra de 2026/2027 de cana-de-açúcar em Pernambuco com foco na produção de etanol e cachaça.

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