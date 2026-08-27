Preços do arroz avançam, e relação entre cotação e custo melhora

O aumento dos preços do arroz em casca está melhorando a relação entre cotações e custos de produção no Rio Grande do Sul. A baixa disponibilidade de matéria-prima e a necessidade das indústrias recomporem estoques têm sustentado as cotações no mercado spot.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!