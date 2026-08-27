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Preços do arroz avançam, e relação entre cotação e custo melhora

Baixa disponibilidade de matéria-prima e necessidade de estoques sustentam valores

Record News Rural|Do R7

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O aumento dos preços do arroz em casca está melhorando a relação entre cotações e custos de produção no Rio Grande do Sul. A baixa disponibilidade de matéria-prima e a necessidade das indústrias recomporem estoques têm sustentado as cotações no mercado spot.

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