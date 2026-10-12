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Embarques de suco de laranja aumentam 12,4% entre julho e setembro

Receitas com exportação, no entanto, caíram 30% no mesmo comparativo

Record News Rural|Do R7

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Entre julho e setembro de 2026, os embarques de suco de laranja registraram um aumento de 12,4%.

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