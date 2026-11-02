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Mercado de ovos tem cotações pressionadas

Demanda enfraquecida reduz diferença de preços entre brancos e vermelhos

Record News Rural|Do R7

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No fim de outubro, o mercado brasileiro de ovos enfrentou queda nos preços devido à baixa liquidez.

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