Entenda as novas regras da lei antidesmatamento do Parlamento Europeu

"Ainda existem áreas sendo abertas no Brasil legalmente e essa lei não faz distinção. Então, ela tem um caráter discriminatório, punitivo, unilateral e prejudica o agro brasileiro , já que não fazer uma diferenciação de desmatamento legal e ilegal", afirma a Sueme Mori, diretora de relações internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em entrevista ao Record News Rural nesta quarta-feira (20), sobre as novas regras da lei antidesmatamento do Parlamento Europeu . Ela avalia ainda que o documento beneficia apenas os países que fazem parte da instituição. "Uma das emendas foi a criação de uma quarta categoria, que praticamente estaria livre de obrigações, como informações de geolocalização, documentação e checagens anuais", diz.