Trabalhadores do agronegócio representam 26% do total de ocupações no país

Setor agro registra aumento de 2% em trabalhadores na comparação com 2024

Record News Rural|Do R7

O agronegócio brasileiro alcançou um marco significativo ao empregar 28,58 milhões de pessoas no terceiro trimestre de 2025. Este número representa um crescimento de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

