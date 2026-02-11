Logo R7.com
Terceira reestimativa do Fundecitrus para a laranja tem a maior queda em 11 anos

Clima e greening impactam negativamente a produção; previsão fica em 292,6 milhões de caixas

Record News Rural

A terceira reestimativa da safra da laranja divulgada pelo Fundecitrus (Fundo de Defesa da Citricultura) ficou em 292,6 milhões de caixas e é a menor em 11 anos. A chuva abaixo da média impactou o desempenho dos pomares.

