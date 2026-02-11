Terceira reestimativa do Fundecitrus para a laranja tem a maior queda em 11 anos

A terceira reestimativa da safra da laranja divulgada pelo Fundecitrus (Fundo de Defesa da Citricultura) ficou em 292,6 milhões de caixas e é a menor em 11 anos. A chuva abaixo da média impactou o desempenho dos pomares.



