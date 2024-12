Grupo de rap Racionais MC's é tema de exposição no Museu das Favelas, em São Paulo

O famoso grupo de rap Racionais MC's é o tema de uma exposição no Museu das Favelas, em São Paulo. A mostra oferece um passeio pela origem, trajetória e processo criativo do quarteto formado por Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay. A exposição começou nesta sexta-feira (6) e os ingressos estão disponíveis online de forma gratuita. O museu está localizado no Páteo do Colégio, no centro histórico da capital paulista, e fica aberto para visitação de terça a domingo, das 10h às 17h.