Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Máquina parecida com ouriço-do-mar é desenvolvida nos EUA

Robô com 20 pernas é capaz de enfrentar obstáculos sem perder estabilidade

News das 10|Do R7

  • Google News

O robô Argus, criado nos EUA, foi projetado para se adaptar a praticamente qualquer tipo de terreno.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • tecnologia
  • estados-unidos
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.