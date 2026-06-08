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Leilão com relíquias das Copas do Mundo ocorre em Londres

Coleção reúne camisas, medalhas e itens históricos de Mundiais entre 1930 e 2018

News das 10|Do R7

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Um leilão realizado em Londres reuniu um acervo para os amantes do futebol e colecionadores.

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