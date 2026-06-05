Google anuncia recurso capaz de detectar ligações falsas

O Google anunciou um novo recurso para o sistema operacional Android que detecta e alerta os usuários sobre ligações falsas feitas por golpistas. A ferramenta utiliza inteligência artificial para identificar essas chamadas fraudulentas e deve ser lançada globalmente ainda neste mês, incluindo no Brasil. Para acessar a funcionalidade, é necessário baixar o aplicativo de telefone do Google e configurá-lo como padrão em dispositivos com Android 12 ou superior.



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