Álcool ou drogas estão presentes em 53% das mortes violentas

Um estudo da USP (Universidade de São Paulo) revelou que 53% das vítimas de mortes violentas em quatro capitais brasileiras apresentavam álcool, drogas ilícitas ou outras substâncias psicoativas no organismo. A pesquisa examinou 3.577 casos em Belém, Recife, Vitória e Curitiba, entre 2022 e 2024.



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