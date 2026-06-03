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Uma em cada quatro pessoas não sabe que câncer pode ser evitado

Levantamento mostra que população não associa sedentarismo e alimentação à doença

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Um estudo recente revelou que um em cada quatro brasileiros não está ciente de que mudanças no estilo de vida podem prevenir o câncer. A pesquisa "Mais Dados, Mais Saúde" destacou a falta de conhecimento sobre os fatores de risco da doença.

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