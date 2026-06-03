Uma em cada quatro pessoas não sabe que câncer pode ser evitado

Um estudo recente revelou que um em cada quatro brasileiros não está ciente de que mudanças no estilo de vida podem prevenir o câncer. A pesquisa "Mais Dados, Mais Saúde" destacou a falta de conhecimento sobre os fatores de risco da doença.



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