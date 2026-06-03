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Dois meteoros 'fireball' cruzam céu do RS em um único dia

Termo é usado pela astronomia para classificar fenômeno que produz brilho intenso

News das 19h|Do R7

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No Rio Grande do Sul, dois meteoros conhecidos como "fireball" iluminaram o céu em um único dia. Os registros ocorreram no observatório espacial Heller & Jung e mostraram fenômenos impressionantes que chamaram a atenção dos pesquisadores.

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