Dois meteoros 'fireball' cruzam céu do RS em um único dia

No Rio Grande do Sul, dois meteoros conhecidos como "fireball" iluminaram o céu em um único dia. Os registros ocorreram no observatório espacial Heller & Jung e mostraram fenômenos impressionantes que chamaram a atenção dos pesquisadores.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!