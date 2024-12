Visita encapsulada: empresa vende vento enlatado de famoso lago na Itália

Uma empresa está vendendo o vento enlatado do lago de Como, um dos pontos turísticos mais famosos da Itália . Segundo a companhia, o item promete a “experiência de sentir o ar puro de um dos lugares mais bonitos do mundo” e está sendo comercializado a 9,90 euros, cerca de R$ 60 na cotação atual. Localizado no norte do país, o lago recebe aproximadamente 1 milhão de turistas todos os anos.