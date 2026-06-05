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Tiago Abravanel detalha bastidores de "Shrek - O Musical"

Ator vive o ogro mais querido do cinema em peça em cartaz em SP

Link Record News|Do R7

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O Link News desta sexta-feira (5) entrevistou Tiago Abravanel, que interpreta o ogro mais amado de todos no espetáculo Shrek - O Musical.

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