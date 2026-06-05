Governo brasileiro teme que classificação de terroristas afaste investidores

A decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas acende um alerta ao governo brasileiro em relação aos efeitos econômicos e financeiros da medida para os próximos meses.



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