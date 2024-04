Quase 300 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir de casa em 2023

Alto contraste

Com as guerras pelo mundo, 2023 foi o ano mais mortal para os imigrantes: quase 300 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar o seu país. Só no Leste Europeu, mais de 6 milhões de ucranianos fugiram para escapar do conflito contra a Rússia. O Brasil é um dos territórios que recebe os refugiados — cerca de 1,5 milhão de imigrantes estão em terras brasileiras. Aproximadamente 650 mil são refugiados.