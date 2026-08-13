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Vídeo flagra colisão de carro de mais de meio milhão de reais com poste

Dono do veículo emprestou o automóvel a um amigo para teste; ninguém se feriu

Alerta Brasil|Do R7

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Mustang avaliado em mais de R$ 500 mil bate em poste após motorista perder o controle em Goiânia. Veja imagens.

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