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Acidente no RS termina com vítima em estado grave e carros destruídos

Motorista que causou colisões teria perdido controle da direção em uma curva

Alerta Brasil|Do R7

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Uma motorista perdeu o controle do carro, que capotou e deixou um homem em estado grave. O acidente aconteceu em Caçapava do Sul, no interior do Rio Grande do Sul.

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