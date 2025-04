Adolescente é sequestrada e violentada em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF Homem foi preso em flagrante e tem inúmeras passagens por estupro de crianças e adolescentes Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 03/04/2025 - 09h02 (Atualizado em 03/04/2025 - 09h02 ) twitter

Adolescente foi resgatada nesta madrugada PRF/Divulgação - 03.04.2025

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) resgatou, na madrugada desta quinta-feira (3), uma adolescente de 13 anos sequestrada e violentada em Águas Lindas de Goiás (GO), no Entorno do Distrito Federal. A ação fez parte de uma operação integrada com a Polícia Militar de Goiás e a Guarda Civil Municipal da cidade. A jovem estava em cárcere privado desde quarta-feira (2) e foi resgatada na madrugada desta quinta na DF 180, em Ceilândia. O homem de 43 anos foi preso em flagrante.

Segundo informações da polícia, a menina foi sequestrada por volta das 14h de quarta depois de sair da escola. Após a denúncia do desaparecimento da jovem, a PRF conseguiu identificar o veículo que teria sido usado no crime. O criminoso foi encontrado dirigindo o carro, com a menina ainda sequestrada, na DF 180.

A vítima, abalada, relatou aos policiais que havia sido estuprada e contou que o autor se apresentou como um influencer e a convenceu a participar de um vídeo em que ela experimentaria bebidas e ganharia prêmios se descobrisse o sabor.

A adolescente disse que perdeu a consciência em determinado momento, provavelmente com a bebida batizada com alguma droga, e acordou em um local desconhecido. A menor relatou ainda que o autor a abusou sexualmente e a agrediu. No momento do resgate, a jovem ainda apresentava sinais de agressão, segundo a polícia.

‌



No veículo do suspeito, a PRF encontrou materiais que teriam sido utilizados para amarrar a adolescente, diversas bebidas e uma ducha íntima. A polícia avalia que provavelmente o homem queria matar a adolescente e esconder o seu corpo.

O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II, em Ceilândia. Durante depoimento na polícia civil, ele ficou em silêncio. A Polícia detalha que ele já tem outras passagens pela polícia por abuso contra menores.

