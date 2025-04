Suspeito de estuprar menina de 11 anos na frente da irmã dela é preso no Entorno do DF Crime aconteceu quando meninas passavam férias escolares na casa da avó, em Valparaíso de Goiás Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 02/04/2025 - 10h44 (Atualizado em 02/04/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Meninas passavam férias na casa da avó, em Valparaíso de Goiás Elza Fiuza/Arquivo/Agência Brasil

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Cívil de Goiás suspeito de estuprar a sobrinha de 11 anos na frente da irmã mais nova. O crime aconteceu quando as duas crianças estavam passando férias escolares na casa da avó em Valparaíso de Goiás (GO), no Entorno do DF. Durante a estadia, o suspeito, que mora na mesma casa, enviou mensagens por um aplicativo insinuando intenções de ficar com a criança.

Dois dias depois, ele a ameaçou e cometeu o crime no quarto em que ela dormia. A irmã mais nova da vítima, que também estava na casa, presenciou o abuso e foi ameaçada pelo tio para não contar sobre o episódio.

Segundo a polícia, o homem tem histórico de comportamentos agressivos. A ocorrência foi registrada na Delegacia Especial de Atendimento a Mulher, e as crianças realizaram exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal). O exame confirmou o abuso.

O homem foi preso preventivamente, e a polícia também cumpriu um mandado de busca e apreensão nesta terça-feira (1°) na casa do suspeito.

‌



A polícia ainda informou que, durante o interrogatório, o investigado negou as acusações e estava agitado e agressivo, xingando o policial na frente da equipe que atuava na ocorrência.

Fique atento

Em caso de suspeita de abuso sexual é importante ter um olhar atento ao comportamento das crianças e adolescentes. Veja sinais de alerta:

‌



Mudanças bruscas e inexplicáveis de comportamento;

Mudanças súbitas de humor, comportamentos regressivos e/ou agressivos;

Sonolência excessiva, perda ou excesso de apetite;

Baixa autoestima, insegurança e comportamentos sexuais inadequados para a idade;

Busca por isolamento;

Lesões, hematomas e outros machucados em explicação clara pelo corpo;

Fugas de casa e evasão escolar;

Medo de adultos estranhos, de escuro, de ficar sozinho e de ser deixado com alguém específico.

Como denunciar

As ocorrências podem ser registradas na Delegacia Eletrônica, nos telefones 197, opção zero, ou 190 (Polícia Militar) e pelo Disque 100.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp