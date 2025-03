Ameaça de briga armada em escola no entorno do DF leva oito adolescentes na delegacia Confronto violento entre alunos foi evitado com a ação do Conselho Tutelar e equipe escolar; grupo estava com soco inglês e canivete Brasília|Do R7, em Brasília 07/03/2025 - 12h47 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h50 ) twitter

Oito adolescentes foram levados para delegacia PMGO/Divulgação - 0

Um confronto entre alunos da Escola Municipal Maria Pereira Braga, na Cidade Ocidental, Entorno do Distrito Federal, terminou com oito adolescentes levados à delegacia, nesta quinta-feira (6). Armados com canivetes e um soco inglês, os estudantes planejavam se enfrentar durante o intervalo das aulas, mas o planejamento foi evitado pela ação da equipe escolar e do Conselho Tutelar.

Segundo o boletim de ocorrência, que o R7 teve acesso, a confusão começou no banheiro feminino, local onde dois grupos planejavam o confronto. Outros estudantes perceberam a movimentação suspeita e avisaram à coordenação, que agiu imediatamente. A direção da escola encontrou três canivetes e um soco inglês com os alunos e acionou a Polícia Militar.

Ainda de acordo com o boletim, a briga teria sido motivada por desentendimentos anteriores entre os envolvidos, incluindo ameaças feitas por mensagens e redes sociais. O caso foi registrado na Delegacia de Luziânia, e os responsáveis pelos adolescentes foram chamados.

A reportagem solicitou informações à Secretaria de Educação do município, pedindo um posicionamento sobre o episódio, bem como as ações da pasta e as medidas preventivas adotadas para garantir a segurança dos alunos. Até a última atualização, não houve resposta. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Com apuração do produtor da RECORD, Francisco Neto