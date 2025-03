Bebê de dois meses é encontrada sem vida após dormir com a mãe em Valparaíso, no Entorno do DF Pai encontrou a filha sem sinais vitais pela manhã e a levou ao hospital, onde a morte foi confirmada Brasília|Do R7, em Brasília 07/03/2025 - 10h33 (Atualizado em 07/03/2025 - 10h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criança foi levada para o hospital já sem vida Reprodução / Prefeitura de Cidade Ocidental

Uma bebê de dois meses foi encontrada morta na manhã desta quinta feira (6). A criança havia dormido junto com a mãe no bairro Chácara Saia Velha, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai da criança dormia em um quarto com o filho mais velho, de 1 ano e 9 meses, enquanto a mãe dormia em outro cômodo com a bebê.

Ao amanhecer, o homem foi até o quarto para ver como estavam a esposa e a filha e percebeu que a criança estava com sangramento no nariz e a pele arroxeada.

Desesperado, ele levou a bebê ao Hospital Municipal de Cidade Ocidental.

‌



O R7 teve acesso ao prontuário médico, que confirma que a mãe chegou ao hospital com a criança sem sinais vitais e foi encaminhada imediatamente para a emergência, onde a morte foi confirmada.

O caso foi registrado e será investigado pela Policial Civil de Goiás.

*Com apuração do produtor Francisco Neto