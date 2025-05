Ao vivo: comissão do Senado ouve ministro da Previdência Social sobre descontos do INSS Wolney Queiroz será interrogado na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 15/05/2025 - 10h01 (Atualizado em 15/05/2025 - 10h48 ) twitter

Em meio aos novos desdobramentos do esquema de fraudes no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), o novo ministro da Previdência, Wolney Queiroz, vai ao Senado nesta quinta-feira (15) e deve dar mais informações sobre os desvios e as estratégias do governo para reembolso a aposentados e pensionistas.

Queiroz será interrogado na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, às 10h (assista ao vivo acima). Ele confirmou presença no colegiado.

Conforme apurou o R7, o colegiado quer tentar entender como o governo planeja reembolsar as vítimas de descontos indevidos em benefícios do INSS.

“Espero que o ministro Wolney venha aqui à comissão dizer como nós vamos ressarcir, da maneira mais rápida possível, essa roubalhada que aconteceu na conta dos aposentados e pensionistas do país”, afirmou o presidente da comissão, Dr. Hiran (PP-RR).

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), classificou a ida do ministro ao Senado como uma forma de mostrar a resposta do Executivo aos desvios.

“A investigação está em curso, está sendo feita. A Polícia Federal está atuando, todas as pessoas citadas foram afastadas. O ministro da Previdência vai comparecer para conversar com os parlamentares. Tudo que tem que ser feito, está sendo feito”, sustentou.

Ressarcimento de desvios

A estimativa, segundo a Polícia Federal, é de que R$ 6,3 bilhões tenham sido desviados das contas de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024.

Aposentados e pensionistas já podem consultar descontos em folha e solicitar o ressarcimento. Nessa quarta-feira (14), primeiro dia das operações, ao menos 473.940 aposentados e pensionistas informaram ao INSS não reconhecer descontos nos seus benefícios feitos por associações e pediram reembolso.

Esse número equivale a 98,6% das 480.660 pessoas que entraram em contato com o órgão. Segundo o INSS, 6.720 pessoas reconheceram as cobranças nas contas (1,4%) e não pediram ressarcimento.

A estimativa, segundo o INSS, é iniciar os pagamentos a quem foi vítima a partir do dia 26 de maio. A intenção é devolver ao menos R$ 292 milhões em recursos descontados das mensalidades de abril.

A forma de compensação de meses anteriores está sendo elaborada pelo governo e deve ser confirmada até o fim deste mês.

