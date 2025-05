‘Tenham calma’, pede presidente do INSS ao prometer ressarcimento de vítimas

Waller Júnior, presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) , disse, em entrevista para atualização das notificações aos aposentados e pensionistas referentes à fraude , que é preciso que as pessoas “tenham calma”, já que o programa de ressarcimento não tem prazo para encerrar e que “todos serão atendidos”, afirmou.



Durante a mesma entrevista, Rodrigo Assunção, presidente da Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social), expôs que, no primeiro dia de funcionamento da plataforma, nesta quarta-feira (14), foram registrados mais de 8,5 milhões de acessos. Porém, a maioria não seguiu para o setor de consulta, apenas cerca 1,6 milhão acessou efetivamente a área de descontos .



Assunção garantiu ainda que, apesar da instabilidade do programa na parte da manhã, melhorias foram feitas para o melhor funcionamento nos próximos dias, para que as vítimas tenham uma “experiência tranquila e adequada”, completou.



Segundo dados coletados até às 16h, mais de 480,6 mil pedidos foram feitos e abertos pelo sistema, mas apenas 6.720 pessoas finalizaram a manifestação, ou seja, apenas 1,4% — enquanto 98,6% informaram não reconhecer o desconto .



Júnior informou que 93,7% das pessoas utilizaram o canal Meu INSS , através do aplicativo ou site, para consulta e 30 mil ligações para a central de telefone 135. O presidente do instituto alerta ainda para golpes relacionados, e pede que a população não informe dados pessoais em nenhuma circunstância ou telefonema e que os pagamentos serão realizados em folha, para quem precisa receber.



Foram 41 entidades contestadas , que possuem 15 dias úteis para o envio de documentos que comprovem o vínculo ou para realizar o pagamento devido. Júnior reforça que não existe prazo para a abertura do requerimento das vítimas, apenas para a resposta das entidades citadas.