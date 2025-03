Isenção em alimentos terá poucos reflexos no preço para o consumidor; veja análise

O governo brasileiro anunciou a isenção das taxas de importação em diversos produtos alimentícios. Carne, café, açúcar, milho e azeite de oliva foram alguns dos artigos anunciados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, nesta quinta-feira (6), e que receberão a isenção na tentativa de conter a inflação dos alimentos.

Aodesta sexta-feira (7), Silvia Matos, economista da FGV (Fundação Getúlio Vargas), explica que as medidas do governo podem ter poucos reflexos nos preços para os consumidores, uma vez por grande parte dos produtos anunciados não terem um grande volume de importação por serem produzidos localmente. A economista menciona que pode haver uma pequena alteração nos preços, com uma equiparação dos produtos produzidos com os importados, mas que a diferença será menos sentida pelo consumidor