Senado aprova indicação de Lula para presidência da Anac
Plenário também deu aval a nomes apontados pelo petista para outras agências
O plenário do Senado aprovou na noite desta terça-feira (19) o engenheiro Tiago Chagas Faierstein como diretor-presidente da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro do ano passado, Faierstein recebeu 48 votos favoráveis e dois contrários.
Além do engenheiro, os senadores deram sinal verde a outros dois nomes apresentados pelo petista para a Anac — Rui Chagas Mesquita e Antonio Mathias Nogueira Moreira.
Eles foram sabatinados mais cedo nesta terça pela Comissão de Infraestrutura do Senado, onde também foram aprovados.
Os parlamentares deram aval, ainda, a indicados de Lula a outros órgãos públicos.
Em atualização
