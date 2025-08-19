Senado aprova indicação de Lula para presidência da Anac Plenário também deu aval a nomes apontados pelo petista para outras agências Brasília|Do R7, em Brasília 19/08/2025 - 20h16 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h24 ) twitter

Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) realiza sabatina de indicados pelo Poder Executivo a diretorias de agências reguladoras. Em pronunciamento, à mesa, indicado para exercer o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Chagas Faierstein (MSF 88/2024). Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Andressa Anholete/Agência Senad

O plenário do Senado aprovou na noite desta terça-feira (19) o engenheiro Tiago Chagas Faierstein como diretor-presidente da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro do ano passado, Faierstein recebeu 48 votos favoráveis e dois contrários.

Além do engenheiro, os senadores deram sinal verde a outros dois nomes apresentados pelo petista para a Anac — Rui Chagas Mesquita e Antonio Mathias Nogueira Moreira.

Eles foram sabatinados mais cedo nesta terça pela Comissão de Infraestrutura do Senado, onde também foram aprovados.

Os parlamentares deram aval, ainda, a indicados de Lula a outros órgãos públicos.

Em atualização

