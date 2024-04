Câmara homenageia Marielle Franco e Anderson Gomes após prisão de suspeitos No último domingo (24), três pessoas foram presas e acusadas de serem mandantes do assassinato da vereadora

(Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo)

Após a prisão preventiva de três suspeitos apontados como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, a Câmara dos Deputados agendou uma Sessão Solene em homenagem à memória às vítimas. O evento vai acontecer nesta terça-feira (26), por solicitação da deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ).

As execuções de Marielle e Anderson, que completaram seis anos no último dia 14, foram descritas como "um crime bárbaro que ainda hoje, não há respostas concretas e conclusivas" no requerimento da sessão.

No último domingo (24), três pessoas foram presas e acusadas de serem mandantes do assassinato: o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil); o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão; e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa.

A prisão foi ordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e ratificada por unanimidade pela Primeira Turma do STF. O União Brasil anunciou a expulsão de Chiquinho Brazão da legenda.

A PF também realizou 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Entre os alvos estiveram Erica Andrade, esposa de Rivaldo Barbosa, e Giniton Lages, ex-chefe do Departamento de Homicídios do Rio na época do crime.