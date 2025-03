Celina lidera pesquisa para governo do DF; Ibaneis e Michelle são favoritos no Senado Levantamentos do Paraná Pesquisas se referem ao cenário estimulado, quando os nomes são apresentados aos entrevistados Brasília|Do R7, em Brasília 31/03/2025 - 18h23 (Atualizado em 31/03/2025 - 18h23 ) twitter

Ibaneis Rocha e Celina Leão aparecem como favoritos na corrida eleitoral do DF Renato Alves/ Agência Brasília - 24.03.2025

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas realizado entre 21 e 25 de março de 2025 no Distrito Federal indica que a maioria do eleitorado ainda não definiu um candidato para o governo local nas eleições de 2026. Porém, em dois cenários, Ibaneis Rocha e Celina Leão aparecem na liderança. No Senado, Michelle Bolsonaro aparece como principal nome na disputa.

No cenário estimulado (em que os nomes são apresentados aos entrevistados), Celina Leão aparece com 16,4%, seguida por Izalci Lucas (11,3%), Leandro Grass (11,2%), Ricardo Cappelli (7,6%), Eduardo Pedrosa (5,8%) e Paula Belmonte (5,4%).

Uma parcela de 36,6% afirmou que votaria em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos apresentados, e 5,8% não souberam responder.

Na pesquisa espontânea (em que nenhuma lista de nomes é apresentada ao entrevistado), 77,1% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar. Ibaneis Rocha foi citado por 8,6%, seguido por Celina Leão (4,3%), Leandro Grass (0,9%), Izalci Lucas (0,8%) e Ricardo Cappelli (0,5%).

Outros nomes receberam percentuais menores, enquanto 6,7% declararam voto branco ou nulo.

Ibaneis não aparece no cenário estimulado porque ele não pode concorrer a um terceiro mandato. Já na espontânea, em que os entrevistados não recebem nenhuma influência, o nome dele é citado livremente.

No Senado

Para o Senado, mo cenário estimulado, onde os participantes podiam escolher dois nomes, Michelle Bolsonaro tem 42,9%, Ibaneis Rocha 36,9%, Leila do Vôlei 26,7%, Erika Kokay 24,2% e Bia Kicis 20,7%.

Na pesquisa espontânea, 82,1% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar. Michelle Bolsonaro foi mencionada por 2,9%, Ibaneis Rocha por 2,4%, Damares Alves por 1,0%, Erika Kokay e Leila do Vôlei por 0,8% cada, Izalci Lucas por 0,6% e Bia Kicis por 0,3%. Outros nomes somaram 1,1%, enquanto 7,9% declararam voto branco ou nulo.

A administração de Ibaneis Rocha também recebeu avaliação. A pesquisa aponta aprovação de 62%, sendo que 11,2% a classificam como ótima e 31,6% como boa. O índice de desaprovação é de 33,9%, com 17,8% considerando a gestão ruim ou péssima.

Houve aumento na aprovação em relação ao levantamento de julho de 2024, que registrava 58,2%.

O estudo foi realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, a partir de entrevistas presenciais com 1.600 eleitores do Distrito Federal. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

